За использование поддельных прав осудят 19-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комсомольске-на-Амуре в суд направили уголовное дело против 19-летнего горожанина. Молодой человек обвиняется в использовании поддельных прав.

Парня поймал патруль ДПС в конце прошлого года. Инспекторы решили проверить у него права, но подлинность документа вызвала у специалистов сомнения. Проверка по базам данных это подтвердила. Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства.

- Документ изъяли и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, удостоверение оказалось поддельным и изготовлено не на предприятии «Гознака», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге парень признался: прав у него никогда не было, а поддельный документ он купил в интернете за 50 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело. Сейчас его закончили расследовать и направили в суд. За использование поддельных прав молодой человек может на год лишиться свободы.

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