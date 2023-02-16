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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:13

Количество квот на ЭКО увеличат в Хабаровском крае

В прошлом году благодаря этому родителями стали 355 пар
Василина ВАСИЛЬЕВА
Количество квот на ЭКО увеличат в Хабаровском крае Фото: Михаил Дегтярев

Количество квот на ЭКО увеличат в Хабаровском крае Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровском крае вырастет количество квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Такое решение принял губернатор региона Михаил Дегтярев. Сейчас в крае действуют сразу несколько программ поддержки населения, благодаря которым растет качество жизни граждан.

Михаил Дегтярев рассказал, что регион помогает тем, кто хочет стать родителями, но не может по состоянию здоровья. Поэтому в этом году число квот на проведение ЭКО вырастет, чтобы им смогли воспользоваться еще больше хабаровских семей. Такое решение приняли на расширенном заседании правительства.

- Это не такие большие деньги для желанных детей, которых очень ждут и хотят заботиться о них! - написал Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По его словам, в крае выделяют деньги на бесплатное проведение процедуры. В прошлом году ею воспользовались больше 1100 семей, зачать ребенка получилось у 355 пар.

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