Больше миллиона рублей перевел мошенникам житель Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один житель Хабаровского края попался на уловки мошенников. Хотя изначально мужчина заподозрил, что ему звонят преступники, но они убедили его в обратном.

После того как 34-летний житель Бикина потерял деньги, он обратился в полицию. Оказалось, что мужчине позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и попытался уверить, что в другом регионе какая-то девушка берет на его имя кредит. А еще предупредил об уголовной ответственности, добавив, что банк защищает клиентов от мошенников.

- Потерпевший засомневался и отключился. С другого номера ему позвонил еще один мужчина и представился правоохранителем. Он предупредил, что фиксирует отказ от помощи сотрудника правоохранительных органов в предотвращении мошеннических действий в отношении гражданина, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Тогда хабаровчанин поверил. Он снял деньги со своих светов в банкоматах ближайших городов и вносил их по реквизитам аферистов. После этого он получал выписку с общей суммой переводов.

В какой-то момент мужчина решил пробить звонивший номер в интернете и понял, что имеет дело с мошенниками. Но на тот момент он уже перевел им 1,16 миллиона рублей.

Заведено уголовное дело. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

А полицейские напоминают хабаровчанам, что сотрудники банков никогда не просят переводить деньги на другие счета. Потому не стоит продолжать разговор с теми, кто просит вас что-либо сделать со своими сбережениями.

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