Рычащего тигра сняли на видео в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центр «Амурский тигр» поделился интересными кадрами - на них попал рычащий тигр. Самого хищника на них не видно, но зато хорошо слышно, как он «разговаривает».

Причина рычания точно неизвестна. Возможно, таким образом тигр «ругается», возможно, зовет самку, предположили специалисты.

- А может быть, хищник находится у добычи, почувствовал человека и издает грозный рык в качестве предупреждения - не приближайся, - рассказали в Центре «Амурский тигр».

В видео звук немного приподняли, чтобы тигра было лучше слышно, но специалисты говорят - наяву это воспринимается совсем по-другому: ярче и отчетливее. Вероятно, еще и страшнее - все-таки опасный хищник гуляет где-то неподалеку. Сами кадры снял подписчик Telegram-канала центра в январе этого года. Точное место съемки не уточняется.

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