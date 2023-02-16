Завод «Амурметалл-литье» увеличил производство на 11 процентов в Комсомольске-на-Амуре Фото: правительство Хабаровского края

Технология бережливого производства помогает предприятиям Хабаровского края развиваться и наращивать обороты. Так, благодаря этому завод «Амурметалл-литье» в Комсомольске-на-Амуре стал производить на 11 процентов больше литья.

В правительстве региона рассказали, что компания выпускает запчасти для оборудования горнорудной промышленности, дорожной и строительной техники. Каждый месяц здесь производят около 500 тонн продукции. А санкции сказались на нем более чем положительно: число заказов только выросло.

Чтобы изготовить все заказы, предприятию пришлось работать в три смены. Участие в нацпроекте помогло сократить время на работу и при этом сохранить объемы. Эксперты помогли оптимизировать поток изготовления марганцовистого литья.

- Как правило, люди, выполняющие свою привычную работу, производственным анализом не занимаются - они просто работают по старым шаблонам. Благодаря методикам бережливого производства мы смогли найти узкие места в потоке, снизить время протекания процессов на 20 процентов, сократили на 20 процентов незавершенное производство и увеличили выработку на 11 процентов. Считаю, что у нас получился хороший результат, - поделился успехами Вадим Тарасов, генеральный директор предприятия.

Добиться таких показателей удалось благодаря некоторым улучшениям. Так, порядка 45 минут в день теряли сотрудники в ожидании крановщика. Теперь на заводе есть оборудование, благодаря которому работники могут управлять краном сами.

Кроме того, специалисты работали во время повышенных тарифов на коммуналку, что приводило к дополнительным расходам. В итоге оказалось, что эффективнее работать не по ночам, а днем в выходные.

Полученный опыт предприятие будет распространять на другие участки. Это поможет еще больше улучшить показатели завода.

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