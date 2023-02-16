Меры противодействия угрозе терроризма среди молодежи усилят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае усилят меры по противодействию угрозе терроризма среди молодежи. Этот вопрос оказался на повестке заседания антитеррористической комиссии. Александр Никитин, первый вице-губернатор края заметил, что это важно сделать в условиях спецоперации.

Специалисты планируют проводить профилактические мероприятия с детьми и молодыми хабаровчанами - именно они находятся в группе риска и могут быть подвержены плохому влиянию.

- Министерство образования и науки края совместно с главами муниципальных образований и руководителями образовательных организаций прошу сосредоточиться на проведении адресной работы с конкретными учениками, которые подвержены или уже попали под влияние идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма. Эту работу необходимо вести в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и с учетом требований закона. В новых условиях нужны новые подходы, эффективная методика, чтобы донести до каждого, что участие в террористической деятельности предполагает ответственность с отбыванием реального наказания. Люди это должны понимать, - отметил Александр Никитин.

По словам Амалии Шихалевой, председателя комитета по делам молодежи, в крае такая работа уже ведется, и у специалистов есть опыт. Например, в школах с детьми проводят встречи, которые в прошлом году посетили 14 тысяч человек. На базе загородных центров каждый год организуют специальные смены для склонных к девиантному поведению и употреблению психотропов подростков. В этом году такая смена пройдет в Комсомольском районе.

Встречи с подростками проводят и на форумах. В прошлом году, например, на «Амуре» дети узнали про терроризм и экстремизм и наказание за это. Подобное состоялось и в сменах патриотических центров «Авангард». В прошлом году встречи посетили 640 ребят, в планах на этот - минимум 1200 подростков.

В числе других вопросов, рассмотренных на заседании, - противодействие угрозам информационного терроризма, а также антитеррористическая защищенность социальных объектов края.

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