Наше дело правое, победа будет за нами, враг будет разбит

Школьников за помощь фронту благодарит помощник депутата Кирилла Цмакалова. Фото: предоставлено КП.

Кирилл Цмакалов, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной думы Хабаровского края в своей очередной авторской колонке рассказал о простых жителях Бикинского района, которые помогают нашей армии, защищающей новые российские территории. У этих людей нет баснословных денег, зато есть огромная любовь к Отечеству.

Жму руку ученику 11 класса Лермонтовской средней школы, командиру поискового отряда Марату Сафиулину за высокие моральные принципы, неравнодушие и доброе сердце.

Ученик Лермонтовской средней школы Марат Сафиулин со своим изобретением для бойцов СВО. Фото: предоставлено КП.

Вместе со своим учителем технологии Александром Ивановичем Бибиком Марат сконструировал и собрал компактную походную печь для использования в полевых условиях, чтобы наши ребята в окопах могли подогреть пищу и вскипятить чай.

Марат Сафиулин со своим учителем технологии А.И. Бибиком. Фото: предоставлено КП.

Марат, уважаю! Тебе и твоим родителям - спасибо от меня лично!

Вместе с печью в зону СВО уедут и другие нужные фронтовикам вещи и предметы первой необходимости, собранные всей школой, которой руководит Елена Федоровна Аксюта.

Договорился с офицерами 57-й Бикинской бригады принять ценный груз и передать по назначению.

Считаю, сформировалось огромное российское народное движение в поддержку наших бойцов, так было в Великую Отечественную, когда родился знаменитый лозунг «Народ и армия едины».

Сегодня как никогда мы ощущаем, что мы - русские, но патриотизм - это не просто любовь к Родине. Это понимание, что мы неотъемлемы от России и тогда, когда баррель нефти торгуется на верхней планке, и тогда, когда против нас весь мир.

Это непростое время, объединившее всех нас, даст дорогу созидателям и изничтожит паразитирующих на нашем Отечестве, кто вывозил из страны сворованные у народа деньги, строил западную экономику, наплевав на Родину.

Теперь каждый из вас обязан спросить с баллотирующихся во власть - а вы связываете свою судьбу и судьбу своих детей с Россией и со своей малой родиной?

Будем гнать взашей тех, кто пришел стричь и пилить, выводить и вывозить, будем помогать тем, кто создает и производит, вкладывая в людей.

Посылка на фронт от Лермонтовской школы. Фото: предоставлено КП.

А ребятам в спецоперации помогать продолжим, я на связи, если надо скоординировать напрямую процесс передачи посылок фронту.

Кирилл Цмакалов.