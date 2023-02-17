Новое оборудование появится в Центре восстановительной медицины и реабилитации Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

В Центре восстановительной медицины и реабилитации помогают пациентам, которые перенесли операции после тяжелых травм, с болезнями суставов и позвоночника. Специалисты помогают восстановиться людям после инсульта, инфаркта, коронавируса. Теперь здесь также проходят реабилитацию участники СВО.

- В этом году центр закупит аппарат для проведения УВЧ-терапии, инфракрасный лазер, два массажных стола с электроприводом, оборудование для зала лечебной физкультуры, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В 2022 году в центре прошли реабилитацию 2,8 тысячи человек. На 2023-й в планах принять около 3,2 тысячи человек. Обновление оборудования необходимо, чтобы профессиональную помощь могли получить все, кто в этом нуждается. Это единственный подобного рода центр во всем регионе. В следующем году на его оснащение планируют выделить 58 миллионов рублей. 48 миллионов поступит из федерального и 10 - из регионального бюджетов.

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