Хабаровским фермерам предлагают получить субсидии и гранты Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае оказывают всестороннюю поддержку фермерам и сельхозпроизводителям. В регионе действует несколько программ, направленных на развитие отрасли, создан Центр компетенций (ЦК), задача которого - помочь предпринимателям получить господдержку в виде субсидий и грантов. Только за 2022 год было проведено 428 бесплатных консультаций.

- Фермерам может быть трудно разобраться с оформлением документов. Мы всегда готовы помочь даже аграриям из удаленных районов края. Консультации проходят в онлайн-режиме, - сказал Александр Марченко, глава Центра компетенций АНО «КСФ».

Центр дополнительно оказывает помощь фермерам и кооперативам, у которых возникают сложности со сдачей отчетности через «Электронный бюджет», оформлением платежных документов и прочего. В целом работа ЦК направлена на помощь сельхозпроизводителям независимо от опыта их работы, а также содействие развитию продовольственной безопасности региона.

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