Новогодние городки разбирают в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

С 13 февраля в Хабаровске начался разбор новогодних городков. Вначале убрали праздничные украшения и ледяные скульптуры на площади Ленина. Теперь рабочие приступили к демонтажу декораций в парке «Динамо».

- Елку и иллюминацию убрали еще в начале недели. С 15 февраля приступили к вывозу ледяных арт-объектов и горок. Уже на этих выходных из парка уберут фигуру Гулливера. Закончить работы планируют в понедельник, 20 февраля, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Напомним, ранее мэр города Сергей Кравчук сказал, что ледяные горки не будут убирать, пока на улице сохраняется мороз. Несмотря на то, что синоптики не обещают резкого потепления в ближайшие дни, теперь горки решили убрать, не дожидаясь плюсовых температур.

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