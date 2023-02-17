Задача для настоящих профи: пациента с отторжением почки направили на лечение в Хабаровск

Уникальную операцию при отторжении почки провели в больнице имени Сергеева в Хабаровске Фото: скриншот из видео Фото: Социальные сети

20-летний пациент поступил в отделение урологии краевой больницы №1 имени профессора С. И. Сергеева. Около четырех лет назад молодому человеку пересадили почку. Все было в порядке, пока в 2020 году он не заболел коронавирусом. Тогда его иммунная система начала реагировать на пересаженный орган как на инородное тело. Началось отторжение.

Пациент обратился за консультацией в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, откуда его направили в Хабаровск на лечение. Молодому человеку нужно было провести сложную операцию - рентгеноэндоваскулярную эмболизацию артерии трансплантата почки. Ее суть в том, чтобы перекрыть доступ крови к органу при помощи специального субстрата.

- Удалить трансплантат очень сложно. Это может вызвать кровотечение во время операции и инфекционно-воспалительные осложнения. В случае с пациентом была перекрыта артерия нефротрансплантата. После этого орган окончательно потерял свою функцию и начал угасать. При новой пересадке его будет легче удалить, не опасаясь кровотечений, - рассказали в КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» имени профессора С. И. Сергеева.

Эта операция стала для региона уникальной. Провести ее смогли благодаря высокой квалификации врачей и современному оборудованию.

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