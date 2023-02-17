Акция «Дарите книги с любовью» прошла в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

14 февраля отмечается Международный день книгодарения. В Хабаровске прошла Общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая была приурочена к празднику. Она длилась неделю, в течение которой жители города несли книги в городские библиотеки, чтобы пополнить литературный фонд.

В честь праздника в Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара устроили встречу, на которой присутствовали ученики четвертого класса гимназии №3 и известные дальневосточные писатели - Елена Неменко, Василий Ушаков, Виталий Краснер.

- Школьники сыграли в литературную викторину, познакомились с забавными героями сказок, с помощью предметов из «волшебного сундучка» отгадывали известные книги для детей, - рассказали в администрации Хабаровска.

В конце праздника состоялась церемония книгодарения. Писатели передали библиотеке свои произведения и книги других авторов.

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