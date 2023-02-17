Росгвардейцы встретились с ветеранами Афганской войны в Хабаровске Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

В краевом Управлении Росгвардии прошла встреча с ветеранами Афганской войны - полковником запаса Вадимом Голубевым и подполковником милиции в отставке Павлом Фоменко. Они рассказали, каким нелегким было то время, об особенностях службы вдали от Родины, о менталитете местного населения, традициях страны. Павел Фоменко поделился тем, как выстраивалась работа с местными правоохранительными органами.

В ходе встречи замначальника краевого Управления Росгвардии полковник Сергей Шишкин поблагодарил гостей за мужество и стойкость во время войны в Афганистане, за участие в воспитании молодого поколения. Все присутствующие смогли задать вопросы ветеранам, а после этого на сцене выступил военный оркестр, исполнив песни об Афганской войне.

Вадим Голубев и Павел Фоменко рассказали о войне в Афганистане Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

Напомним, бои в Афганистане, которые продолжались в течение 10 лет, завершились в 1989 году. За эти годы погибли около 15 тысяч граждан СССР. 15 февраля российские войска покинули республику. Эта дата стала символической. Теперь это одновременно праздник ветеранов-афганцев и День памяти и скорби о погибших воинах-интернационалистах.

Встреча была приурочена Дню памяти и скорби о погибших воинах-интернационалистах Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

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