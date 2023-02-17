Порезала ножом: 51-летняя женщина напала на сожителя на Колыме

Женщину осудят за вооруженное нападение в Магаданской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полиция завела уголовное дело на жительницу поселка Оротукан. Она набросилась с ножом на мужчину, который проживал с ней в одной квартире.
Ситуация произошла в доме на улице Пионерской. Между 51-летней женщиной и ее 46-летним сожителем произошла ссора, в ходе которой подозреваемая схватила нож и изрезала мужчину. К счастью, раны оказались неглубокими.
- Заведено дело по статье о вооруженном нападении и умышленном причинении легкого вреда здоровью, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Если женщину признают виновной, ее могут лишить свободы на срок до двух лет. Материалы дела пока не передали в суд, расследование продолжается.
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