Два проекта Хабаровского края вошли в список лучших на конкурсе «Ты в игре» Фото: минспорта Хабаровского края

В России объявлен конкурс спортивных проектов «Ты в игре». По итогам первого этапа были определены 250 лучших участников, среди которых оказалось два проекта Хабаровского края. На следующем этапе они будут бороться за место в топ-25, а уже потом - за главный приз, миллион рублей.

В лонг-лист попал проект SportRanks, автор которого - тренер Хабаровского края по киокусинкай Петр Данилов. Разработка представляет собой систему учета срока действия спортивных разрядов.

- Общее количество пользователей сервисов превышает 28 тысяч человек. На сайте представлены 70 видов спорта. В планах добавить данные о присвоенных 2-3 спортивных и 1-3 юношеских спортивных разрядов. Это увеличит охват по количеству участников и видам спорта. Также планируется добавить интерактивную карту для поиска спортивных секций, - сказал Петр Данилов.

Еще один проект, вошедший в лонг-лист, - «Все на лед». Его представили жители Амурского района. Идея заключается в том, чтобы научить детей несложным упражнениям и элементам фигурного катания на коньках. Представляющая проект команда хочет выиграть Гран-при, чтобы организовать трансфер детей на тренировки из удаленных населенных пунктов района.

Сейчас идет народное голосование за участников. Поддержать команды края можно на сайте https://tyvigre.ru/projects/. Следующий этап пройдет с 13 по 22 марта.

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