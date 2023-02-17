Свежую трещину нашли спасатели в бухте Гертнера в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Новую трещину в бухте Гертнера нашли специалисты пожарно-спасательного центра Магаданской области. Ее ширина составила порядка 15 сантиметров, а толщина льда в ней - около 30 сантиметров.

В центре рассказали, что ширина припая в бухте сейчас составляет около 6,5 километра, за его границей находится поле дрейфующего молодого льда, а потом расположен ниласовый лед.

Примерно 2,9 километра припая - смесь тертого и мелкобитого однолетнего льда. Его средняя толщина - 73-115 сантиметров. Остальная часть - тонкий однолетний лед примерно в 60-70 сантиметров.

На расстоянии 0,5-1 километра от берега специалисты заметили торосы и смерзшиеся трещины толщиной несколько сантиметров. На них лежит порядка 20 сантиметров снега.

Живую трещину специалисты обнаружили в 1,8 километра от первого съезда, а в 3,7 километра от второго съезда находится смерзшаяся трещина.

В районе съездов и по подошве припая лед разрушен и покрыт приливно-отливными трещинами.

- Опасные места: устьевые участки рек Дукча и Магаданка в районе живой трещины и границы припая, - рассказали в пожарно-спасательном центре Магаданской области.

Специалисты напомнили, что выходить на лед, а тем более выезжать на него на машине, сейчас очень опасно. А при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру 112.

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