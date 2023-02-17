Осадки прогнозируют Хабаровскому краю 18 февраля Фото: Правительство Хабаровского края

18 февраля в Хабаровске погода выдастся ветреной. Порывы будут доходить до 14 метров в секунду. При этом температура воздуха будет держаться на прежних отметках. Ночью ожидается от -14 до -16, а днем от -7 до -9 градусов. Синоптики не исключают вероятность осадков.

На юге Хабаровского края местами также пройдет снег. Температура ночью составит от -14 до -19, а днем поднимется от -4 до -9. Западный ветер достигнет скорости 7-14 метров в секунду.

В центральной части региона возможны осадки за исключением Советско-Гаванского и Ванинского районов. Ночью температура опустится от -15 до -25, а днем будет от -5 до -14 градусов. Скорость ветра достигнет 2-14 метров в секунду.

В северных районах снега не будет. На части территории температура ночью упадет до -34 градусов. Днем столбик термометра покажет от -10 до -22. Ветер будет дуть со скоростью 2-13 метров в секунду.

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