Движок пыхнул: горящую машину Горгаза тушили в Хабаровске Фото: Янсонс Оскар

В Хабаровске утром 17 февраля в Северном районе тушили горящую машину. Очевидцы сняли происшествие на камеру - автомобиль, брендированный отметкой Горгаза, стоял на обочине рядом с остановкой «Поселок Победа». Из-под капота у него валили клубы дыма и полыхало пламя. Как стало известно «КП» - Хабаровск», огонь потушен был собственными силами водителя.

- Вызов поступил около половины двенадцатого дня, ликвидировано горение было до прибытия пожарных, поэтому их помощь не потребовалась. Возгорание было в моторном отсеке. Машина принадлежит Горгазу, - рассказали редакции в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В этом происшествии никто не пострадал. Других деталей ЧП нет. Недавно машина горела в Совгавани. 8 февраля рано утром прямо на дороге вспыхнул пазик с пассажирами. Водитель почувствовал запах гари и остановился, пассажиров он попросил выйти, а затем огонь охватил весь автобус. Никто не пострадал, а огонь потушил водитель огнетушителем.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.