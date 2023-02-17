Около миллиона рублей отдала мошенникам при попытке заработать жительница Хабаровска
Фото: Даниил ОПАРИН
Около миллиона рулей отдала мошенникам жительница Хабаровска. В полиции рассказали, что женщина пыталась заработать, но потеряла деньги.
В интернете она увидела объявление о дополнительном заработке. Администратор рассказал, что деньги «работник» получает, когда совершает сделки на брокерской бирже. Чтобы начать их получать, женщине предложили открыть инвестиционный счет и положить туда деньги.
В итоге хабаровчанка отдала около миллиона рублей. А когда решила вывести деньги, то счет оказался заблокирован.
- Если у вас нет знаний в области функционирования рынка покупки-продажи ценных бумаг, валюты, инвестирования, а вам предлагают быстрый и гарантированный доход - это повод насторожиться, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Не стоит забывать и об отзывах - специалисты рекомендуют их читать перед тем, как переводить деньги. Но если вы все-таки стали жертвой преступников, то обратитесь в полицию по номеру 02 (102 - бесплатный звонок с мобильного).
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