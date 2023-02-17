Тренировка по ЕГЭ прошла в 30 школах Хабаровского края

Хабаровский край готовится к проведению ЕГЭ Фото: минобрнауки Хабаровского края

Школьники будут сдавать государственные экзамены (ЕГЭ) в 2023 году с 26 мая до 1 июля. Несмотря на то, что до начала аттестации еще несколько месяцев, подготовка к ней в Хабаровском крае уже идет полным ходом. Регион принял участие в федеральной тренировке. К ней присоединились 30 учебных заведений, которые смогли попрактиковаться в проведении ЕГЭ по английскому языку и информатике.

В этом году все пункты проведения экзаменов будут использовать две новые технологии. Материалы для ЕГЭ они получат по Сети, а готовые работы сканируют прямо в аудиториях. Тренировка помогла проверить техническую сторону нововведений и корректность их работы.

- Проверка в этот раз прошла без участия школьников. Она была нужна для теста оборудования и подготовки персонала к аттестации, чтобы в будущем свести их ошибки к минимуму, - сказал Андрей Процко, представитель минобрнауки Хабаровского края.

Следующая тренировка пройдет со школьниками уже 10 марта. Они сдадут пробные ЕГЭ по биологии, информатике и английскому языку.

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