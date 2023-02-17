Популярный блогер «Толя о футболе» проведет первую конференцию в Хабаровске Фото: футбольная академия «Искра»

В Хабаровск приедет популярный блогер «Толя о футболе» Анатолий Тарасенко. Здесь он проведет интенсив для юных спортсменов и конференцию для их родителей и тренеров.

Мероприятие анонсировала футбольная академия Хабаровска «Искра». Сам интенсив состоится на ее территории с 25 по 29 марта.

- Футболисты и футболистки с 2009 по 2016 год рождения смогут пройти полноценный сбор, получить невероятный опыт и направление. Весь тренировочный процесс будет акцентирован на работу с мячом и когнитивные упражнения, ребята сдадут тестирование, - рассказали в футбольной академии.

Кроме этого, запланированы две конференции - для тренеров и родителей юных спортсменов. А в город также придут тренеры петербургского «Зенита», московского «Локомотива» и юношеских сборных России.

- Недавно собрал 62 футболиста в Москву на три дня. Ребята играли с лучшими академиями страны и оказали блистательное сопротивление. В итоге восемь парней вызвали в академию на участие в зимнем первенстве Москвы, - рассказал Анатолий Тарасенко, блогер канала «Толя о футболе».

Запись на мероприятие открыта. Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (927) 309-64-30.

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