Переселенец из Мариуполя рассказал, как ему живется в Хабаровске Фото: предоставлено героем публикации

Бывший житель Мариуполя, а теперь хабаровчанин Виталий Казаков рассказал, как ему живется после переезда на Дальний Восток. Он прибыл в краевую столицу 5 мая 2022 года. За время пребывания в Хабаровске он успел освоиться и найти работу по душе. Виталия приняли на работу на одно из промышленно-производственных предприятий города.

- Раньше я был слесарем на «Азовстали». После переезда Хабаровск стал для меня вторым домом. Пока несколько месяцев делал документы, получил должность на предприятии, - поделился Виталий Казаков.

Мужчина рассказал, что на новом месте работы используют другое оборудование, и поначалу ему было сложно его освоить. Но коллеги помогли разобраться. На предприятии переселенца приняли с дружелюбием.

Виталий приехал в Хабаровск не один. Вместе с ним на Дальний Восток перебралась вся его семья. Здесь ему нравится, и переезжать куда-либо еще он не планирует.

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