Каждый пятый мужчина из Хабаровска не хочет подарков на 23 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 23 февраля осталась неделя. В преддверии праздника сервис по поиску работы SuperJob опросил сильную часть населения Хабаровска и узнал, чего же ждут мужчины в День защитника Отечества. Опрос проводили с 13 по 16 февраля.

Как выяснилось, 19 процентов - почти пятая часть - подарков не хотят вообще. Хотя фактически их не получают еще больше мужчин - около 30 процентов.

Деньги загадали 11 процентов мужчин Хабаровска, а проявление заботы и внимания ждут 15 процентов. Об одежде и аксессуарах мечтают 12 процентов, о новом смартфоне - восемь, о парфюме - пять. Охотничий нож или ружье не против получить три процента опрошенных, а 10 процентов мужчин мечтают масштабно - если уж желать, то сразу автомобиль.

- Спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие хотят получить по два процента опрошенных. Еще шесть процентов назвали другие варианты - аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж и т. д. Любому подарку на 23 февраля будут рады три процента респондентов, - рассказали представители сервиса.

А вот реальные подарки немного отличаются от желаний мужчин. Одежду или аксессуары получают обычно 20 процентов опрошенных, духи - 14, сувениры - 13. «Всякую ерунду» дарят 11 процентам мужчин, знаки внимания - девяти процентам. Классический подарок - бритву - дарят обычно шести процентам, деньги - четырем процентам, алкоголь - двум процентам. Остальным 11 процентам дарят другие подарки, среди которых сладости, деликатесы, техника, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь.

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