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НовостиПолитика17 февраля 2023 6:19

Чехлы для саперных лопат нашьет предприниматель из Хабаровска

Изготовлено уже больше 200 штук
Василина ВАСИЛЬЕВА
Чехлы для саперных лопат на шьет предприниматель из Хабаровска

Чехлы для саперных лопат на шьет предприниматель из Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

В краевом центре продолжается акция «С любовью, Хабаровск». Ее запустил региональный штаб комитета семей воинов Отечества. Во время нее школьники города изготовили красивые саперные лопаты. А теперь настала очередь пошить для них чехлы. Этим занимается Юлия Щербакова, хозяйка местного ателье, вместе со своими сотрудниками.

- Присоединиться к такой интересной акции нам предложило городское управление торговли. Мы откликнулись со всей душой. Ведь все наши работницы переживают за ребят, которые участвуют в боевых действиях. Чем можем, помогаем. Победа будет за нами, - сказала Юлия Щербакова.

Теперь в Доме быта, где находится ателье, работа кипит круглыми сутками. До 18 часов сотрудники выполняют рабочие обязанности, а после - строчат на машинках чехлы. Уже готово 200 штук. А в качестве образца швеи выбрали чехол 1985 года.

Акцию в Хабаровске приурочили к 23 февраля. Жители города активно приняли в ней участие - закупили лопаты, раскрасили их. А вот чехлов не оказалось, и тогда было решено и их изготовить самостоятельно.

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