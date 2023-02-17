Чехлы для саперных лопат нашьет предприниматель из Хабаровска

Чехлы для саперных лопат на шьет предприниматель из Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В краевом центре продолжается акция «С любовью, Хабаровск». Ее запустил региональный штаб комитета семей воинов Отечества. Во время нее школьники города изготовили красивые саперные лопаты. А теперь настала очередь пошить для них чехлы. Этим занимается Юлия Щербакова, хозяйка местного ателье, вместе со своими сотрудниками.

- Присоединиться к такой интересной акции нам предложило городское управление торговли. Мы откликнулись со всей душой. Ведь все наши работницы переживают за ребят, которые участвуют в боевых действиях. Чем можем, помогаем. Победа будет за нами, - сказала Юлия Щербакова.

Теперь в Доме быта, где находится ателье, работа кипит круглыми сутками. До 18 часов сотрудники выполняют рабочие обязанности, а после - строчат на машинках чехлы. Уже готово 200 штук. А в качестве образца швеи выбрали чехол 1985 года.

Акцию в Хабаровске приурочили к 23 февраля. Жители города активно приняли в ней участие - закупили лопаты, раскрасили их. А вот чехлов не оказалось, и тогда было решено и их изготовить самостоятельно.

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