Штраф и 300 часов отработки: мужчину наказали за аферу с арендованной машиной в Хабаровске

Мужчину осудили за попытку продажи чужого автомобиля в Хабаровске Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

37-летний житель краевой столицы предложил своему знакомому из Виноградовки купить иномарку за 250 тысяч рублей. Сначала он красочно описал машину, сказав, что она находится в отличном состоянии. Загвоздка, по его словам, была в том, что на нее уже есть несколько покупателей. Тогда хабаровчанин предложил знакомому внести 30 тысяч рублей задатка и еще пять тысяч передать на химчистку салона и мойку авто. Покупателя это ничуть не смутило, и он передал деньги.

Получив задаток, продавец «потерялся». Сначала он переносил дату сделки, а после перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда покупатель обратился в полицию. Правоохранители задержали афериста, у которого на тот момент уже была судимость за неуплату алиментов на детей.

- Иномарку, которую он хотел продать, мужчина взял в аренду. У него не было никаких прав на ее продажу. Сумму задатка он успел потратить, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы передали в суд для рассмотрения. Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ и компенсации суммы ущерба потерпевшему.

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