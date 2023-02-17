Почти 400 работников культуры повысят квалификацию в Хабаровском крае Фото: минкультуры Хабаровского края

Хабаровский край участвует в нацпроекте «Культура», благодаря чему в 2023 году повысить свою квалификацию сможет 391 работник отрасли. Их обучение будет проходить в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации. Онлайн-занятия организуют на базе ведущих федеральных вузов.

- Региональный проект «Творческие люди» нацпроекта «Культура» позволяет обучаться у лучших преподавателей страны. В перспективе можно будет создавать в крае культурные события, внедрять новые технологии работы, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Первые занятия уже стартовали. Они проходят на базе Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Слушателями курса стали педагоги детской школы искусств Вяземского района и Хабаровского государственного института культуры по программе «Создание инклюзивной и интегративной среды в образовательных организациях». Кроме базовой программы участники освоят «Организационные основы создания школ креативных индустрий в субъектах РФ».

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