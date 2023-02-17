Программа «Старт» поможет развить производство бизнесу Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае наращивают темпы производства. Помогает в этом программа «Старт». В региональном правительстве говорят, что сейчас перед промышленной отраслью стоит задача повысить уровень технологической независимости и модернизировать производства. В этом и поможет программа, в портфолио которой уже 192 разработки от Хабаровского края.

- Инноваторы Хабаровского края не первый год реализуют технологически сложные проекты, некоторые из которых потом берут для внедрения предприятия по всей стране. Мы с Фондом содействия инновациям и региональным правительством поддерживаем такие проекты. Чтобы реализовать проект и получить на это грант, мы предлагаем поучаствовать в программе «Старт», которая направленна на создание новых и поддержку существующих малых предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, технологии или услуги с помощью исследований, и имеющих значительный потенциал, - отметил Андрей Дымченко, директор АНО «АПИРИ».

Например, грант через программу уже получил измерительный комплекс «КЕДР-Д» от Хабаровской инновационной компании. Больше 15 лет здесь производят и совершенствуют контрольно-измерительные системы. В России это одно такое предприятие, которое изготавливает комплексы наблюдения за опасными природными процессами - оползнями или обвалами. Благодаря этим приборам передавать данные можно по телеметрии. А некоторые образцы компании могут с легкостью заменить иностранные аналоги.

В программе «Старт» предприятие участвовало в 2021 году и получило грант в три миллиона рублей на исследование по проекту «Автоматизированный шпильконатяжитель с контролем вытяжки». Изделие, которое изготовят в организации, будет популярно на высокотехнологичных предприятиях, где уплотняют и разуплотняют фланцевые соединения.

Второй проект «Агрегатор для мастеров красоты и их клиентов» разработала другая компания. Теперь через приложение BeautyUp мастера и их клиенты могут связываться между собой. Благодаря этому хабаровчанам проще найти специалиста и быстро договориться с ним о встрече.

По словам Алексея Зарубина, старшего аналитика компании, сервис работает как приложение с такси. Теперь не нужно звонить в салон и ждать ответа, чтобы записаться на услугу - сделать это можно быстро и просто, не отвлекая никого от работы. В приложении клиент может оплатить услугу онлайн, если у мастера есть статус юрлица, ИП или самозанятого.

А помимо программы «Старт» у инноваторов есть еще возможность поучаствовать в других конкурсах, где они могут получить грант до 30 миллионов рублей.

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