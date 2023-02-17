Полыхало знатно: склад с машинами сгорел в Магадане

Пожарные пять часов тушили горящий склад автомобилями и шинами в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В спасательную службу областного центра около восьми утра поступило сообщение о пожаре на шестом километре трассы «Колыма». Очевидцы заметили, как из здания в промзоне вырываются клубы густого черного дыма. Расчеты сразу отправились к месту ЧП. В 8:05 они были на месте. Несколько секунд им понадобилось, чтобы начать спасательную операцию.

- Когда пожарные приехали, крыша склада уже прогорела. Сложности вызывали и условия, в которых приходилось работать. Был риск того, что кровля рухнет. Также поступила информация, что внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости, горюче-смазочные материалы, шины и автомобили, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные направили силы на поиски возможных пострадавших и спасение техники. В 9:00 огонь удалось локализовать. К тому моменту площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Потушить огонь получилось только в 13:05.

Спасти из пламени удалось восемь машин. На месте работают дознаватели, которые выясняют причины и обстоятельства пожара.

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