В ГИБДД рассказали об обстановке на дорогах Хабаровского края

Начальник УГИБДД по Хабаровскому краю рассказали об обстановке на дорогах Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю

В прошлом году на дорогах региона сложилась непростая ситуация. Об этом рассказал Вадим Кригер, начальник УГИБДД УМВД по Хабаровскому краю, подводя итоги года.

По словам Вадима Федоровича, за прошлый год в 1 388 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 1 699 человек. Аварии унесли жизнь 141 участника дорожного движения.

- Анализ аварийности свидетельствует: по-прежнему 90 процентов аварий происходят по вине водителей, которые сознательно нарушают правила дорожного движения. Основными причинами являются несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения, выезд на встречную полосу для обгона, в том числе в местах, где это запрещено, - рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге самые тяжкие последствия бывают при столкновении машин во время попытки обгона. В ГИБДД отмечают: это самый опасный маневр, особенно зимой. Но многие водители риски недооценивают, надеясь на свой опыт. Только даже он гарантий успеха не дает. В прошлом году инспекторы пресекли 4 297 нарушений правил обгона.

В качестве примера вспомним аварию, которая произошла 16 декабря на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино. Водитель Toyota Land Cruiser Prado во время обгона влетел в едущий навстречу фронтальный погрузчик. На месте погибли два человека: водитель и пассажир иномарки. Позже выяснилось, что перед обгоном мужчина не убедился в безопасности своего маневра.

Поэтому в очередной раз Госавтоинспекция предупреждает о безопасности на зимней дороге - помните о гололедице, заносах, шуге и других последствиях плохой погоды. Круглые сутки инспекторы проверяют состояние дорог и сообщают о недостатках в компетентные органы.

Еще одним опасным фактором остается пьяное вождение. Такие водители подвергают опасности и себя, и окружающих. В прошлом году от управления отстранили 3337 пьяных автолюбителей. И только 200 аварий произошло с их участием.

В этом году инспекторы продолжат следить за безопасностью на дорогах и попытаются снизить аварийность.

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