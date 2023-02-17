При попытке купить щенка житель Магаданской области потерял 28 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель поселка Сокол хотел обзавестись лучшим другом, но наткнулся на мошенников. Попытка купить щенка в интернете привела к потере денег.

Молодой человек обратился в полицию. Он рассказал, что наткнулся на одном из сайтов на объявление о продаже щенят. Магаданец оставил заявку, и скоро в мессенджере ему позвонил продавец. Он сказал, что покупку нужно оплатить целиком, а еще заплатить за доставку.

- Договорившись, мужчина перешел по указанной ссылке на сайт, где ввел реквизиты банковской карты. С его счета списалось почти 14 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

На это продавец ответил, что отправить щенка не может - якобы высокая загрузка. Он предложил вернуть 24-летнему парню деньги и снова прислал ссылку. Тогда со счета молодого человека списали еще около 14 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Следователи завели дело по статье «Кража с банковского счета». За это предусмотрено до шести лет лишения свободы.

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