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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 8:23

При попытке купить щенка житель Магаданской области потерял 28 тысяч рублей

Мужчина наткнулся на мошенников
Василина ВАСИЛЬЕВА
При попытке купить щенка житель Магаданской области потерял 28 тысяч рублей

При попытке купить щенка житель Магаданской области потерял 28 тысяч рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель поселка Сокол хотел обзавестись лучшим другом, но наткнулся на мошенников. Попытка купить щенка в интернете привела к потере денег.

Молодой человек обратился в полицию. Он рассказал, что наткнулся на одном из сайтов на объявление о продаже щенят. Магаданец оставил заявку, и скоро в мессенджере ему позвонил продавец. Он сказал, что покупку нужно оплатить целиком, а еще заплатить за доставку.

- Договорившись, мужчина перешел по указанной ссылке на сайт, где ввел реквизиты банковской карты. С его счета списалось почти 14 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

На это продавец ответил, что отправить щенка не может - якобы высокая загрузка. Он предложил вернуть 24-летнему парню деньги и снова прислал ссылку. Тогда со счета молодого человека списали еще около 14 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Следователи завели дело по статье «Кража с банковского счета». За это предусмотрено до шести лет лишения свободы.

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