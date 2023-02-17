Завод «Амурсталь» выпустил почти 400 тонн проката за год в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В прошлом году хабаровский завод «Амурсталь» отметил свой 80-й юбилейный день рождения. И в этот год предприятие показало большие успехи – здесь выпустили 400 тонн проката.

«Амурсталь» - единственный металлургический завод на Дальнем Востоке. Ему уже исполнился 81 год, и 17 февраля в конференц-зале прошло торжественное собрание.

– За время своего существования завод не раз переживал сложные времена, но продолжал работать в непростых условиях. Сегодня его руководство делает все возможное для сохранения и развития предприятия, обеспечивает достойной зарплатой своих сотрудников и строит планы на будущее. Правительство тоже помогает, например, сейчас решается вопрос снижения стоимости транспортировки сырья и готовой продукции, – отметил Евгений Романов, министр промышленности Хабаровского края.

Несмотря на санкции, завод продолжает работать. Сегодня это современное предприятие, которое выпускает качественную продукцию, популярную во многих отечественных городах и иностранных государствах.

В прошлом году в сортопрокатном цехе выросли объемы производства – на семь процентов по сравнению с 2021 годом. В итоге предприятие изготовило 383 324 тонны проката. Последние 30 лет этот показатель казался недостигаемым. Нарастить объемы помог упорный труд, оптимизация процессов и организация труда. В итоге ежемесячные поставки на внутренний рынок выросли в полтора раза.

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