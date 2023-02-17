Подготовка к ЕГЭ идет в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае активно готовятся к ЕГЭ. Регион активно к этому готовится. Сейчас в 30 школах из 16 районов проходят тренировки для специалистов, которые так или иначе задействованы при проведении экзамена.

По информации минобра, в этом году все пункты проведения экзамена перейдут на новые технологии: материалы для проверки нужно будет скачать из интернета и сканировать готовые работы в самих аудиториях. Благодаря тренировке получится отточить эти действия. Сейчас этим занимаются все, кто будет работать при проведении экзамена. Алгоритм отрабатывают для ЕГЭ по информатике и английскому.

– Первые тренировки проходят без школьников. Это необходимо для того, чтобы установить и протестировать оборудование, обеспечить информационную безопасность и свести к минимуму ошибки при проведении экзамена. Следующие тренировки пройдут уже с участием выпускников. Пробные ЕГЭ по биологии, информатике в компьютерной форме и английскому языку они сдадут 10 марта, – рассказал Андрей Процко и.о. замминистра образования и науки края.

В этом году в Хабаровском крае ЕГЭ планирую сдавать 6 287 человек. Досрочный период начнется 20 марта и продлится до 19 апреля – в это время экзамен напишут 138 хабаровчан. Основной же этап начнется 28 мая и закончится лишь 1 июля. Дополнительно сдать ЕГЭ можно будет в начале сентября.

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