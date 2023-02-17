Мама двух военнослужащих из Хабаровска решила стать волонтером Фото: скриншот из видео
Жительница Хабаровска решила стать волонтером народного фронта. Ольга пришла в отделение в преддверии телемарафона «Защитники Отечества». Оба ее сына в настоящее время находятся в зоне проведения спецоперации.
Женщина принесла в отделение вязанные носки с надеждой, что какая-то пара попадет ее ребенку, а остальные согреют солдат теплом в холода.
- В разговоре мать бойцов поинтересовалась, как можно еще помочь. Мы договорились, что Ольга присоединится к волонтерской группе и будет помогать в сортировке вещей, - рассказали в пресс-службе отделения Народного фронта.
Между тем оказать помощь может любой житель Хабаровска. Для этого достаточно позвонить в Народный фронт по телефону 8(4212)31- 61-59. Волонтеры расскажут, как можно оказать посильную помощь военнослужащим.
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