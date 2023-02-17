За сброс сточных вод в Амур может ответить глава района в Хабаровском крае Фото: Александр КОЦ

Глава Николаевского района получил предостережение от природоохранной прокуратуры. Чиновник не стал принимать меры по очистке сточных вод, которые стекают в Амур.

В прокуратуре рассказали, что главе поручили организовать строительство очистной системы, чтобы в реку не сливались грязные отходы. И хоть срок, который наметил суд, был только 31 октября текущего года, глава района не пытался даже начать работу.

В ходе контроля за исполнением решения суда установлено, что органом местного самоуправления документация на проектирование не разработана, заявка для включения в перечень перспективного строительства не направлена, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Тогда природоохранный прокурор провел совещание с представителями администраций и надзорного органа, где главе публично объявили предостережение. Чиновнику рассказали, что будет, сели он не исполнит решение суда.

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