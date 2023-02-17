Мужчина ограбил дом и устроил в нем застолье в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске в суд направили уголовное дело о краже из частного дома. В середине января приезжий 46-летний Кемеровчанин забрался в частный дом, устроил там застолье и ограбил его.

В полицию обратилась хозяйка. Она рассказала, что вернулась утром с работы и увидела дома на Нефтяной бардак: на столе в кухне – следы застолья, в комнатах – разбросаны вещи, замок взломан. У нее пропали не только деньги, планшет и электропила, но и продукты из холодильника и две бутылки алкоголя. Ущерб женщина оценила в 40 тысяч рублей.

- Задержали подсудимого сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по Хабаровску. Им оказался 46-летний приезжий из Кемеровской области, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина рассказал, что ехал в Приморье в гости к знакомым. Но из-за любви выпить он отстал от поезда в Хабаровске.

Несколько дней он ночевал на вокзале или в заброшенных зданиях. Как-то вечером зашел на Нефтяную и увидел дом, в котором никого не было. Взломав замок, он залез внутрь, поел, поспал, а, уходя, прихватил ценные вещи. Их он продал за пять тысяч рублей. В тот день, когда его задержали, он планировал уехать в Приморье. К слову, раньше к уголовной ответственности его не привлекали.

Суд заключил мужчину под стражу. Расследование дела закончено.

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