Задувал свечи в соборе и приставал к посетителям: дебошир из Хабаровска устроил погром в баре

Буйного мужчину задержали Фото: предоставлено редакции очевидцем
Не все хабаровчане День святого Валентина встретили романтическим ужином при свечах. Например, один из местных жителей пытался ворваться в бар «Агутин». Мужчина приставал к охранникам, требовал их кому-то дозвониться и устроил дебош.
Сопротивления он не оказывал Фото: предоставлено редакции очевидцем
Шумный посетитель беспокоил сотрудников и днем: впервые зашел в бар около 15:00, говорил что-то невнятное про какого-то человека, но сперва показался безобидным гулякой.
Мужчина мешал посетителям и персоналу
В девять вечера дебошир решил устроить повторный рейд в заведение. На этот раз охранники вызвали Росгвардию, чтобы не распугать других посетителей. Подобным образом поступили и прихожане, когда этот же мужчина задувал свечи в Кафедральном соборе, чтобы сорвать службу. Виноваты ли психические нарушения или алкогольное опьянение в подобном поведении мужчины, пока неизвестно.
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