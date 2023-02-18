Задувал свечи в соборе и приставал к посетителям: дебошир из Хабаровска устроил погром в баре

Буйного мужчину задержали Фото: предоставлено редакции очевидцем

Не все хабаровчане День святого Валентина встретили романтическим ужином при свечах. Например, один из местных жителей пытался ворваться в бар «Агутин». Мужчина приставал к охранникам, требовал их кому-то дозвониться и устроил дебош.

Сопротивления он не оказывал Фото: предоставлено редакции очевидцем

Шумный посетитель беспокоил сотрудников и днем: впервые зашел в бар около 15:00, говорил что-то невнятное про какого-то человека, но сперва показался безобидным гулякой.

Мужчина мешал посетителям и персоналу

В девять вечера дебошир решил устроить повторный рейд в заведение. На этот раз охранники вызвали Росгвардию, чтобы не распугать других посетителей. Подобным образом поступили и прихожане, когда этот же мужчина задувал свечи в Кафедральном соборе, чтобы сорвать службу. Виноваты ли психические нарушения или алкогольное опьянение в подобном поведении мужчины, пока неизвестно.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.