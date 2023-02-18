Михаил Дегтярев поручил вдвое сократить сроки предоставления пособий на детей в Хабаровском крае

Материальную помощь от властей получают свыше 70 тысяч семей с детьми Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае живет 265 тысяч подростков в возрасте до 17 лет. Материальную помощь от властей получают свыше 70 тысяч семей с детьми, соцвыплаты приходят каждому третьему ребенку. В 2023 году на финансовую поддержку направят на 3,6 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем.

В числе мер поддержки есть дальневосточные: это единовременное пособие при рождении первого ребенка (два прожиточных минимума, с 1 января 2023 года – 42 240 рублей), региональный капитал при рождении второго малыша (30 процентов федерального маткапитала, с февраля 2023 года – 232 688 рублей). Родители третьего и последующего ребенка могут получить краевой маткапитал в размере 297 824 рубля - самый большой в ДФО.

- Срок представления этой меры поддержки составляет 20 дней. Глава региона поручил минсоцзащиты сократить время ожидания в два раза. Поставленная задача должна быть решена до 1 июля, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На помощь могут рассчитывать и пары, у которых не получается зачать ребенка. В регионе можно бесплатно сделать экстракорпоральное оплодотворение. В 2022 году ЭКО воспользовались 1100 семей, родителями стали 355 пар. Минфину и соцблоку было дано поручение проработать вопрос поэтапного финансирования этой меры поддержки.

Также поручено создать сервис по заказу и получению справок о статусу малоимущего и выпиской по остаткам материнского капитала на портале «Услуги 27». Поставленный срок - первое полугодие 2023-го.

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