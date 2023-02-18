Покусанный собакой ребенок из ЕАО получит 50 тысяч рублей за страдания

Девочка выносила мусор, когда на нее напал бездомный пес Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура обязала администрацию Ленинского района заплатить за моральный вред ребенку, которого укусила собака. Девочка выносила мусор, когда на нее напал бездомный пес. По словам родителей, власти мер по отлову бродячих собак не принимали.

Пес покусал ребенка 26 мая 2022 года. Девочка пошла выносить мусор и тут к ней подбежала собака. Животное начало рычать и впилось в ногу ребенка. Девочка смогла убежать от собаки и обо всем рассказать родителям. Ребенка отвезли в больницу.

В результате нападения ребенок испытывал физические и нравственные страдания. Прокурор района обратился с иском в суд с требованием взыскать с местных властей компенсацию морального вреда.

- В судебном заседании требования ведомства суд удовлетворил в полном объеме и обязал администрацию выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Судебное решение находится на исполнении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.