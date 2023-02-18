План по восстановлению леса перевыполнили на 21 процент в Хабаровском крае

Всего в крае было получено 28 миллионов сеянцев, пригодных для искусственного лесовосстановления Фото: Правительство Хабаровского края

По итогам 2022 года, в Хабаровском крае перевыполнили план по лесовосстановлению. В планах было высадить деревья на площади 6,7 тысячи гектаров. А в итоге лес восстановили почти на 8 тысячах гектаров.

- Лес высаживается там, где он гибнет вследствие пожаров или вырубается при сплошных рубках. Основной показатель нацпроекта «Экология» – отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. В этом году он составил 155 процентов при плановом 85 процентов, - сообщил Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Параллельно в крае увеличивается число теплиц, где выращивают посадочный материал для восстановления лесов. В 2022 году было построено 13 таких объектов, пять из них введено в строй. Всего в регионе действует 61 теплица, где выращивают почти 10 миллионов штук сеянцев с закрытой корневой системой.

Всего было получено 28 миллионов сеянцев, пригодных для искусственного лесовосстановления. Этого количества посадочного материала хватит для посадки леса и в 2023 году. Работа начнется весной, закончится поздней осенью.

Восстанавливают леса обычно с помощью лиственницы, кедра, ели. В прошлом году больше всего деревьев было высажено в Советско-Гаванском, имени Лазо, Ульчском, имени Полины Осипенко и Комсомольском районах. Также лес высаживают во время экологических акций.

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