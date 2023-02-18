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НовостиОбщество18 февраля 2023 3:01

В Хабаровском крае выбрали 80 дворов, которые благоустроят по федеральной программе

На благоустройство дворов будет выделено более полумиллиарда
Егор ФАЛХВАДЗЕ
На благоустройство дворов выделено 562 миллиона рублей

На благоустройство дворов выделено 562 миллиона рублей

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае выбрали придомовые территории, которые попадут под программу «1000 дворов на Дальнем Востоке». На их благоустройство выделено 562 миллиона рублей. Уже отобраны лучшие дизайн-проекты.

В Хабаровске благоустроят 30 дворов, в Комсомольске - 25, в Амурске, Советской Гавани, Бикине и Вяземском - по четыре, в Николаевске и Чегдомыне - по три, в Ванино - два. На многих территориях необходимы не только ремонт и асфальтирование - люди хотят благоустройство с тренажерами, зеленой зоной и уголком для прогулок с детьми.

- Дворы определены и уже сейчас важно активно взаимодействовать жителям и обслуживающим организациям, чтобы все федеральные деньги освоить качественно. Напомним, одно из условий программы - участие граждан на всех этапах ее реализации и общественный контроль за качеством работ, проводимых подрядчиками, - рассказали в министерстве ЖКХ региона.

Одним из критериев отбора дворов стала активность жителей во время голосования на портале «Голос27». Территории жители края выбирали в конце 2022 года. За месяц голоса отдали около 50 тысяч человек.

В прошлом году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» привели в порядок 160 придомовых территорий.

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