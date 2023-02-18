В Хабаровском крае выбрали 80 дворов, которые благоустроят по федеральной программе

На благоустройство дворов выделено 562 миллиона рублей
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае выбрали придомовые территории, которые попадут под программу «1000 дворов на Дальнем Востоке». На их благоустройство выделено 562 миллиона рублей. Уже отобраны лучшие дизайн-проекты.
В Хабаровске благоустроят 30 дворов, в Комсомольске - 25, в Амурске, Советской Гавани, Бикине и Вяземском - по четыре, в Николаевске и Чегдомыне - по три, в Ванино - два. На многих территориях необходимы не только ремонт и асфальтирование - люди хотят благоустройство с тренажерами, зеленой зоной и уголком для прогулок с детьми.
- Дворы определены и уже сейчас важно активно взаимодействовать жителям и обслуживающим организациям, чтобы все федеральные деньги освоить качественно. Напомним, одно из условий программы - участие граждан на всех этапах ее реализации и общественный контроль за качеством работ, проводимых подрядчиками, - рассказали в министерстве ЖКХ региона.
Одним из критериев отбора дворов стала активность жителей во время голосования на портале «Голос27». Территории жители края выбирали в конце 2022 года. За месяц голоса отдали около 50 тысяч человек.
В прошлом году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» привели в порядок 160 придомовых территорий.
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