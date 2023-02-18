Двое погибли, один - с ожогами: жуткий пожар охватил частный дом в Хабаровске

Людей вынесли из огня, но спасти их не удалось. Тематическое фото Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске в ночь на 18 февраля загорелся деревянный дом. К приезду пожарных, огнем была охвачена веранда и стоящая рядом машина. Внутри полыхающего дома находились двое человек.

Сообщение о пожаре на улице Халтурина, 46 поступило в 01:30 часов. Прибывших пожарных на веранде встретил мужчина и сообщил: в огне находятся два человека. Сотрудники МЧС ринулись на поиски людей.

На веранде был найден мужчина, вокруг него горели крыша и вещи. Женщину обнаружили на кухне. Людей вынесли из огня, но спасти их не удалось - они получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один человек получил ожоги, его госпитализировали.

Распространение огня остановили в 02:17 часов на площади 50 «квадратов». Через 43 минуты пламя было полностью потушено. Всего к тушению пожара привлекалось восемь единиц техники и 23 человека личного состава.

- По факту возгорания будет проводиться проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего. На месте с родственниками погибших работают психологи, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

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