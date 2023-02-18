В Хабаровском крае успешно реализуется программа «Земский доктор» по привлечению врачей в села

В 2022 году удалось привлечь 45 врачей и 26 человек из числа среднего медперсонала Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае успешно реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2022 году удалось привлечь 45 врачей и 26 человек из числа среднего медперсонала. Еще 18 специалистов вступили в программу «Кадры здравоохранения».

Например, в Комсомольский район отправились работать девять специалистов. Среди них три врача-терапевта, двое педиатров, четверо фельдшеров, включая работников скорой. 26-летняя Анастасия Сафина - одна из участниц программы. Девушка приехала в Селихино из Республики Башкортостан в апреле 2022-го. Она работает врачом-терапевтом в местной амбулатории.

- Когда я получила предложение поехать на Дальний Восток, удивилась, практически ничего не знала о здешних местах. Но долго не раздумывала, вариант показался интересным, отличная возможность получить опыт. Когда приехала, меня тепло встретил коллектив. Понравилась большая светлая амбулатория, которая технически хорошо оснащена. Чувствовалось, что местные пациенты с нетерпением ждали приезда врача. В первое время приходилось справляться с большим потоком людей: в день принимала по 30-40 человек, - рассказала Анастасия Сафина.

В рамках программы специалисты не только получают опыт, но и финансовую поддержку. В селах и рабочих поселках региона врачи получают единовременную выплату в 2 миллиона рублей. В городах с населением до 50 тысяч человек - 1 миллион рублей. Медперсонал среднего звена в фельдшерско-акушерских пунктах и рабочих поселках получает 1 миллион рублей (если работает в селе) или 500 тысяч рублей (если работает в малых городах).

Специалисту также предоставляют жилье. Взамен участник программы обязан отработать определенный период. Например, Анастасия должна трудиться в Селихино пять лет. Сейчас девушка совмещает работу терапевта с работой врача-уролога в поликлинике Комсомольской межрайонной больницы.

В 2023 году в рамках программ планируется привлечь 55 врачей и 23 фельдшера. По краевой программе план четыре врача и 11 человек из числа среднего медперсонала.

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