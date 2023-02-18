Борьба за сердце женщины: житель Хабаровского края зверски избил и вонзил нож в грудь соперника

Согласно данным экспертизы, мужчина нанес жертве не менее 15 ударов по голове и телу Фото: Иван ВИСЛОВ

Пьянка в поселке Новый Ургал закончилась трагедией 14 октября 2022 года. Евгений (имя изменено - прим. ред.) выпивал с друзьями в квартире на Донецкой улице. Вместе с ними была подруга, которую 55-летний приревновал к приятелю.

Состояли ли Евгений с той самой женщиной в отношениях - неизвестно. Правоохранительные органы ограничиваются лишь тем, что мужчина в итоге ее приревновал к 61-летнему собутыльнику. Разразилась ссора, которая начала выходить из под контроля. Разъярянный Евгений напал на предполагаемого оппонента и начал его нещадно колотить.

Мужчина бил неким твердым тупым предметом. Согласно данным экспертизы, нанес жертве не менее 15 ударов по голове и телу. Затем мужчина схватил нож и трижды вонзил лезвие в грудь приятеля. Последний скончался на месте от полученных травм. Евгения задержали, уголовное дело заведено по статье «Убийство».

- По уголовному делу проведен комплекс следственно-процессуальных мероприятий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Оказалось, что в прошлом у мужчины уже были криминальные дела. Он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение насильственных преступлений. Однако до судов дела не доходили.

- Прокурор Верхнебуреинского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассматривать Верхнебуреинский районный суд, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание по статье - от шести до 15 лет колонии.

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