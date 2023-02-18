Новый перевозчик будет работать на межмуниципальном маршруте №155 в Хабаровске

Начало движения - в 06:20 от остановки «Квартал «Усадьба». Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровске определен новый перевозчик на маршруте №155 «Квартал «Усадьба» (село Тополево) – Комсомольская площадь». Он начнет выполнять ежедневные рейсы с 18 февраля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса региона.

Победителем конкурса стало ООО «Дальавтотехэкспертиза». По маршруту будет курсировать четыре маршрутки. Начало движения - в 06:20 от остановки «Квартал «Усадьба» вне зависимости от дня неделя. Последний автобус в Тополево поедет от Комсомольской площади в 20:00. Интервал движения - 20 минут.

- Как и было ранее, автобусы будут двигаться из Тополево до остановки «Поворот Аэропорта» и далее по «красной линии» до остановки «Комсомольская площадь». Стоимость проезда составит 40 рублей на всем пути движения по маршруту, - добавили в министерстве.

Подробное расписание можно найти на сайте минтранса. По вопросам обслуживания на маршруте №155 можно обращаться на «горячую линию» ведомства по номеру: + 7 (965) 675-97-23 или на предприятие – 8 (4212) 33-53-33, 8 (4212) 33-36-55.

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