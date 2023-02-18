Погода на 19 февраля будет практически без осадков Фото: Никанор ШУЛЬЦ

Погода на 19 февраля в Хабаровске будет без осадков. Ветер немного стихнет: порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет в районе -19-21 градус, днем - около -9-11 градусов.

На юге края также без осадков. Температура воздуха ночью от -18 до -23 градусов. Днем столбики термометров покажут -8-13 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

В центральных районах ночью небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью -18-33 градуса. Днем воздух прогреется до -8-18 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-10 метров в секунду.

На севере региона без осадков. Ночью столбики термометров покажут -15-36 градусов. Температура днем около -12-22 градусов. Ветер западных направлений 3-14 метров в секунду.

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