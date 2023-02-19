Коммунальная авария в Комсомольске-на-Амуре оставила без воды сотни людей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Комсомольске-на-Амуре накануне вечером 18 февраля произошла коммунальная авария. Из-за порыва на водопроводе на улице Гамарника без водоснабжения остались шесть многоквартирных домов. Помимо этого, в результате порыва двор оказался затопленным водой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку по факту происшествия.

- Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проверяет ресурсоснабжающую организацию на предмет устранения аварийной ситуации и ее последствий. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

На месте аварии работает предприятие Горводоканала. Специалисты убирают наледь и воду с дворовой территории. В ближайшее время начнется ремонт на аварийном участке, а пока жителям отключенных от водоснабжения домов будут подвозить питьевую воду.

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