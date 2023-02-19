Жителей Хабаровского края предупредили об опасности схода сосулек и снега
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С установлением теплой погоды в Хабаровском крае начинает таять скопившийся на крышах и навесах снег. Вода, стекающая с кровель, образует сосульки и наледи. В ближайшее время эти массы могут сходить с крыш, тем самым представлять опасность жизни и здоровью жителей.
- Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю призывает граждан быть особенно внимательными. При движении по улицам держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт, - сказали в МЧС.
На потенциально опасных участках устанавливаются ограждения. Жителям рекомендуют не игнорировать правила и обходить места с ограждающими лентами. Кроме того, жителям края советуют не ходить по улицам в наушниках. Шумы и музыка могут помешать услышать звук падающего снега.
Особенно важно не останавливаться и не смотреть наверх, если слышится подозрительный звук, в такой момент необходимо как можно ближе прижаться к стене здания, с которого может сойти глыба или снег.
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