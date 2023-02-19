Жителей Хабаровского края предупредили об опасности схода сосулек и снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С установлением теплой погоды в Хабаровском крае начинает таять скопившийся на крышах и навесах снег. Вода, стекающая с кровель, образует сосульки и наледи. В ближайшее время эти массы могут сходить с крыш, тем самым представлять опасность жизни и здоровью жителей.

- Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю призывает граждан быть особенно внимательными. При движении по улицам держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт, - сказали в МЧС.

На потенциально опасных участках устанавливаются ограждения. Жителям рекомендуют не игнорировать правила и обходить места с ограждающими лентами. Кроме того, жителям края советуют не ходить по улицам в наушниках. Шумы и музыка могут помешать услышать звук падающего снега.

Особенно важно не останавливаться и не смотреть наверх, если слышится подозрительный звук, в такой момент необходимо как можно ближе прижаться к стене здания, с которого может сойти глыба или снег.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.