«Главбобёр всея Руси» из Хабаровска может выиграть 300 тысяч рублей в шоу «Конфетка» на ТНТ

Фото: ТНТ

В субботу, 18 февраля, на ТНТ выходит новый выпуск музыкального шоу «Конфетка», в котором звезды переделывают песни неизвестных авторов, выложенные в интернет. Одним из исполнителей, чью композицию перепоют в этот раз, станет врач-педиатр, а по совместительству лидер хеви-метал группы «Братство Бобра» Алексей Аварясов из Хабаровска.

Музыкант Алексей Аварясов также известен как Главбобёр всея Руси Лёха. В шоу «Конфетка» он принял участие с песней группы «Братство Бобра» «Улитка оракул».

Алексей Аварясов об участии в шоу «Конфетка»:

«Это был незабываемый опыт. Очень интересное шоу, поражающее своим масштабом и количеством приглашëных звëзд. Гарик Мартиросян и Марина Кравец замечательные ведущие, каждый из них по-своему прекрасен. Новое исполнение песни меня очень удивило – я не думал, что песня группы «Братство Бобра» может звучать подобным образом. Мне понравилось. Я был счастлив поучаствовать в шоу.»

Напомним, проект телеканала ТНТ «Конфетка» – уникальное шоу, в котором неизвестные песни, выложенные в Интернете, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают топовые российские звезды эстрады. Они исполнят хиты авторов, а тот, кто сделает это лучше по мнению зрителей в зале и жюри, принесет хитмейкеру победу и приз в 300 тысяч рублей, который будет разыгрываться в каждом выпуске. Ведущие шоу – Марина Кравец и Гарик Мартиросян. Исполнители песен – самые популярные российские звезды от Клавы Коки до Филиппа Киркорова.

Услышать, как изменилась песня хабаровского музыканта, можно уже в эту субботу в 21.00 в новом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ.