«СКА-Нефтяник» одержал юбилейную тысячную победу в Хабаровске Фото: скриншот с трансляции

В Хабаровске прошел очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» одержал победу над иркутской командой «Байкал-Энергия» и завершил матч со счетом 5:3. Как сообщается на сайте хабаровской команды, для «СКА-Нефтяника» это юбилейная 1000-я победа в чемпионатах страны.

Стоит напомнить, что свой первый матч в национальных чемпионатах армейцы Хабаровска, выступая еще под брендом ДОСА (Дом офицеров Советской армии) провели 25 января 1954 года. В этот же день хабаровчане одержали свою первую победу, взяв верх над одноклубниками из Таллина (4:1), - сообщает пресс-служба клуба "СКА-Нефтяник".

С тех пор Хабаровску понадобилось 69 лет, чтобы одержать тысячу побед. В этом матче, который состоялся 18 февраля в арене «Ерофей», счет был открыт уже на пятой минуте. Гол забил Юрий Шардаков.

На 24 минуте иркутская команда сровняла счет. Затем на льду началась быстрая открытая игра. Последний гол был забит на 86-й минуте матча. «СКА-Нефтяник» завершил матч со счетом 5:3.

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