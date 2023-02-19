Пожарным удалось предотвратить взрыв на пожаре в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Еврейской автономной области сотрудникам регионального управления МЧС удалось предотвратить серьезный взрыв. Во время тушения пожара они успели вытащить из огня несколько газовых баллонов. По информации ведомства, ЧП случилось в частном доме на улице Рабочей.

- Биробиджанцы проснулись от сильного треска: горел соседний дом. Пожарные несколько часов тушили возгорание, к счастью, пострадавших не оказалось, - рассказали в ведомстве.

Как оказалось, накануне вечером собственник этого дома топил печь. Состояние печи было не удовлетворительным, на ней имелось множество трещин и прогаров. Пожарный надзор теперь работает по вопросу привлечения хозяина дома к административной ответственности.

18 февраля серьезный пожар произошел также в Хабаровске, на улице Халтурина. В этом происшествии погибли два человека, еще один получил ожоги. Причины происшествия будут выяснять специалисты.

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